Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşılaşan Galatasaray, bu sezon fazla süre bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan haftada Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenildikleri maça ilk 11'de başlayan hiçbir oyuncuya, GMG Kastamonuspor karşılaşmasının başlangıç kadrosunda görev vermedi.

Sarı-kırmızılı takım, maça Okan Kocuk, Leo Dubois, Mathias Ross, Emin Bayram, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Yusuf Demir, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis 11'i ile başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Barış Alper Yılmaz, Özgür Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

- As oyuncular kadroda yok

Galatasaray'da birçok as oyuncu, GMG Kastamonuspor maçının kadrosuna alınmadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Juan Mata, Dries Mertens, Kazımcan Karataş ve Mauro Icardi maçın kadrosunda bulunmadı.

- Mathias Ross ilk maçına çıktı

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Danimarkalı futbolcu Mathias Ross, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, 21 yaşındaki Mathias Ross'u GMG Kastamonuspor maçında ilk 11'de sahaya sürdü.

Bu arada Milot Rashica ve Yusuf Demir de ilk kez Galatasaray forması altında bir maça ilk 11'de başladı.

Öte yandan maça ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar tribünleri önemli oranda doldurdu. GMG Kastamonusporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü doldurarak, takımlarına destek verdi.

