Galatasaray gol kralını kaptı! Kasımpaşa'nın yıldızı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı

Kasımpaşa'nın sezon başında Lorient'den kiraladığı ve daha sonra 1,5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Umut Bozok, ligde attığı 20 golle gol krallığına ulaşmıştı. Bu performansıyla milli takıma kadar yükselen yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 25 yaşındaki forvetin peşine düşerken transferde son dakika gelişmesi yaşandı.

UMUT BOZOK GALATASARAY'LA ANLAŞTI

Galatasaraylı olduğunu saklamayan ve daha önce yaptığı açıklamalarda en büyük hayalinin Sarı-Kırmızılı formayı giymek olduğunu belirten Umut Bozok, Cimbom'la anlaşma sağladı. Kısa süren görüşmelerin ardından Umut Bozok, Galatasaray'a 'tamam' derken, Kasımpaşa ile resmi adımlar başkanlık seçimi sonrası atılacak.

KASIMPAŞA'NIN İSTEDİĞİ RAKAM 5 MİLYON EURO

Dursun Özbek de Eşref Hamamcıoğlu da seçilse Umut Bozok için oyuncunun kulübüyle görüşmeler yapılacak. Kasımpaşa'nın Umut Bozok için kapıyı 5 milyon eurodan açacağı iddia ediliyor. Oyuncunun gönlünün Galatasaray'da olması transferin önünü açıyor.

