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Galatasaray gol kralını kaptı! Kasımpaşa'nın yıldızı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı

30.05.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Kasımpaşa'da bu sezon ligi gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un Galatasaray ile anlaştığı öğrenildi. Galatasaray başta olmak üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan başarılı golcünün transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, Umut Bozok ile anlaşma sağlarken Kasımpaşa ile görüşmeler seçim sonrası başlayacak. İşte transferin detayları…

Galatasaray gol kralını kaptı! Kasımpaşa'nın yıldızı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
Umut Bozok

Umut Bozok

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Kasımpaşa'nın sezon başında Lorient'den kiraladığı ve daha sonra 1,5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Umut Bozok, ligde attığı 20 golle gol krallığına ulaşmıştı. Bu performansıyla milli takıma kadar yükselen yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 25 yaşındaki forvetin peşine düşerken transferde son dakika gelişmesi yaşandı.

UMUT BOZOK GALATASARAY'LA ANLAŞTI

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Galatasaraylı olduğunu saklamayan ve daha önce yaptığı açıklamalarda en büyük hayalinin Sarı-Kırmızılı formayı giymek olduğunu belirten Umut Bozok, Cimbom'la anlaşma sağladı. Kısa süren görüşmelerin ardından Umut Bozok, Galatasaray'a 'tamam' derken, Kasımpaşa ile resmi adımlar başkanlık seçimi sonrası atılacak.

KASIMPAŞA'NIN İSTEDİĞİ RAKAM 5 MİLYON EURO

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Dursun Özbek de Eşref Hamamcıoğlu da seçilse Umut Bozok için oyuncunun kulübüyle görüşmeler yapılacak. Kasımpaşa'nın Umut Bozok için kapıyı 5 milyon eurodan açacağı iddia ediliyor. Oyuncunun gönlünün Galatasaray'da olması transferin önünü açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kasımpaşa
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