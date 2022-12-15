Galatasaray gönderdi, PSG havada kaptı!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos, görevine devam etmek için gereken koşulların oluşmadığını ve sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayacağını bildirmişti. Paris Saint-Germain Kulübü'ne sportif danışman olarak imza atan Luis Campos, 3 yeni oyuncu gözlemcisiyle anlaştı. Gözlemcilerden biri, geçen sezon Galatasaray'da sportif direktörlük görevi yürüten Pasquale Sensibile oldu.

SENSIBILE DE KATILDI

L'Equipe'in haberine göre; Campos, Paris Saint-Germain'de üç yeni oyuncu gözlemcisini işe aldı. Bu isimlerden biri de son olarak Galatasaray'da görev yapan ve sezon başında yolların ayrıldığı Pasquale Sensibile oldu. Sensibile, önümüzdeki günlerde Fransız ekibinde göreve başlayacak.

G.SARAY'A CAMPOS GETİRMİŞTİ

Campos'un aracılığı ile Galatasaray'da sportif direktör olan Pasquale Sensibile, sezon sonunda Galatasaray'da yönetimin değişmesi ile birlikte görevden alındı.

Sensibile, Galatasaray'da geçirdiği 4 aya karşın aldığı 750 bin euro ile tartışmaların odağında yer almıştı.

