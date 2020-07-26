Galatasaray, Göztepe'den ayrılan Beto ile anlaşma sağladı

Sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak olan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayan Galatasaray'ın aradığı ismi bulduğu iddia edildi.NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray Göztepe'deki sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki kaleci Beto ile anlaştı.Portekizli file bekçisi, cumartesi günü Göztepe'den ayrılmıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 38 yaşındaki Beto, "Kaptanınız olmak bir zevkti ve gururdu.. Her şey için teşekkürler" ifadesini kullanmıştı.Beto Göztepe formasıyla 3 sezonda 95 maça çıkarken, kalesinde 124 gol gördü. Portekizli file bekçisi, 27 maçta gol yemedi.Beto ülkesinin takımları Benfica, Braga, Porto ve Sporting'de forma giyerken; La Liga'da Sevilla'da ve Romanya'da Cluj'da da oynadı.

