Galatasaray gruptan çıkar mı? Galatasaray UEFA'dan nasıl çıkar?

Galatasaray Marsilya maçı futbolseverlerin gündeminde yer alırken, Galatasaray'ın gruptan çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Galatasaray Marsilya ile oynadığı ilk maçını 2-0 kazanırken ikinci maçında Lazio'ya karşı 1-0 galip gelmişti. Sarı kırmızılı takım bugün ise Marsilya'yı kendi sahasında konuk ediyor. Peki Galatasaray gruptan çıkar mı?

GALATASARAY GRUPTAN ÇIKAR MI?

2021 UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda bulunan Galatasaray , 8 puanla liderliğini devam ettiriyor. Galatasaray, gruptaki 5. maçını bugün Marsilya ile oynayacak. Başta Galatasaray taraftarı olmak üzere tüm futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki puan durumunu araştırmaya başladı.

E Grubu'nda yapılan 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberliği bulunan Galatasaray, çıktığı tüm karşılaşmalarda berabere kalmış olan Marsilya'dan bu akşam 1 puan daha alması halinde gruptan çıkmayı garantilemiş olacak.

Eğer sarı kırmızılı takım kazanır, Lazio da Moskova'da puan kaybederse, liderlik de garanti olmuş olacak. Grup birincileri, doğrudan son 16 turuna kalacak. İkinci olanlar ise Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü olan takımlarla eşleşip Play-Off turu oynayarak son 16'ya kalmak için uğraşacak. Üçüncü sırada yer alanlar, yola Konferans Ligi'nde devam edecek.

GALATASARAY'IN 2021 UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

1- Galatasaray / 8 puan

2- Lazio / 5 puan

3- Marsilya / 4 puan

4- Lokomotiv Moskova / 2 puan



