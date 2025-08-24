Galatasaray güle oynaya galibiyet almaya devam ediyor! Aslan Kayseri'de flaş skorla kazandı...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor’a konuk olan Galatasaray mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar rakibini 4-0 mağlup ederken, puanını 9’a yükseltti. Kayserispor ise 1 maç eksikle 1 puan da kaldı. Maçta goller Eren Elmalı (2), Victor Osimhen ve Leroy Sane'den geldi.

OSIMHEN 11 BAŞLADI!

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Jakobs, Osimhen

TORREIRA DİREĞE TAKILDI

Maçın henüz ilk dakikalarında ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Torreira, kaleye çok düzgün bir şut çekti. Kayserispor’da kaleci Bilal Bayazit’in parmaklarının ucuyla dokunduğu top direkten döndü.

YİNE EREN ELMALI

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor’dan transfer ettiği Eren Elmalı, bu sezon Süper Lig'deki 3. maçında 3. golünü attı. Ligin ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanında da golünü atan milli sol bek formda görüntüsünü devam ettiriyor.

LEROY SANE İLK GOL VE ASİSTİNİ YAPTI

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten yeni transferi Leroy Sane sarı kırmızı formayla ilk gol ve asistini Kayserispor'a yaptı.

OSIMHEN SEZONU GOLLE AÇTI

Galatasaray'da transferin gözde ismi Victor Osimhen sarı kırmızı formayla gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Yıldız golcü oyuncu bu maçta da gol atarak taraftarını sevince boğdu.