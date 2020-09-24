Galatasaray - Hajduk Split | CANLI

Süper Lig ve Avrupa'ya fırtına gibi başlayan Fatih Terim önderliğindeki Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek. İlk turda Neftçi Bakü'yü eleyen sarı kırmızılılar bu turu da geçerek play-off'lara kalmak istiyor. Galatasaray Hajduk Split maçı canlı anlatımı ve maçın detayları haberimizde...
1' Kritik mücadele başladı...
Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Etebo, Ömer, Babel, Feghouli, Diagne
Hajduk Split: Posevac, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos
Sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi, Hırvat ekibiyle yapılacak maçta forma giyemeyecek.
Uzun süreli sakatlığı bulunan Fernando Muslera ve Emre Akbaba'nın yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan da bugün sahaya çıkamayacak.
Galatasaray-Hajduk Split maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak.
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için bugünkü müsabakayı kazanan ekip, play-off turuna yükselecek.
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