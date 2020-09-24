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Galatasaray - Hajduk Split | CANLI

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.09.2020 20:30 | Son Güncelleme

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını konuk edecek. Mücadele öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Hajduk Split maçı canlı anlatımı haberimizde...

Galatasaray - Hajduk Split | CANLI

Süper Lig ve Avrupa'ya fırtına gibi başlayan Fatih Terim önderliğindeki Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek. İlk turda Neftçi Bakü'yü eleyen sarı kırmızılılar bu turu da geçerek play-off'lara kalmak istiyor. Galatasaray Hajduk Split maçı canlı anlatımı ve maçın detayları haberimizde...

GALATASARAY - HAJDUK SPLİT | CANLI

1' Kritik mücadele başladı...

GALATASARAY - HAJDUK SPLİT İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Etebo, Ömer, Babel, Feghouli, Diagne

Hajduk Split: Posevac, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos

SARACCHİ KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi, Hırvat ekibiyle yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Uzun süreli sakatlığı bulunan Fernando Muslera ve Emre Akbaba'nın yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan da bugün sahaya çıkamayacak.

KAZANAN TUR ATLAYACAK

Galatasaray-Hajduk Split maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak.

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için bugünkü müsabakayı kazanan ekip, play-off turuna yükselecek.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
cimbom ezer geçer haydi aslann
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