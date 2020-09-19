Galatasaray - Hajduk Split maçını Craig Pawson yönetecek

Galatasaray-Hajduk Split maçını İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Pawson'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ve Ian Hussin gerçekleştirecek. İngiliz Robert Jones ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.
Galatasaray ile Hajduk Split arasındaki karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.
(AA)
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