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Galatasaray - Hajduk Split maçını Craig Pawson yönetecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.09.2020 14:02 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i konuk edeceği karşılaşmada İngiliz hakem Craig Pawson düdük çalacak.

Galatasaray - Hajduk Split maçını Craig Pawson yönetecek

Galatasaray-Hajduk Split maçını İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Pawson'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ve Ian Hussin gerçekleştirecek. İngiliz Robert Jones ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

Galatasaray ile Hajduk Split arasındaki karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

(AA)

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