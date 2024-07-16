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Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a farklı mağlup oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.07.2024 07:56
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Yeni sezon öncesi çalışmalarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi. Bu mağlubiyetin ardından Galatasaray taraftarı yönetiminden yeni transfer istedi.

Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a farklı mağlup oldu

Avusturya'nın Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf ile karşılaştı.

BATSHUAYI 11'DE BAŞLADI

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Linz'deki Raiffeisen Arena'da yapılan müsabakaya Galatasaray; Batuhan Şen, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Michy Batshuayi 11'iyle başladı.

İLK YARI 2-1 BİTTİ AMA...

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Fortuna Düsseldorf, 22. dakikada Emmanuel Iyoha, 25. dakikada ise Jona Niemiec'in kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Mücadelenin 35. dakikasında Kerem Demirbay'ın ayağından gelen golle farkı 1'e indiren Galatasaray, devre arasına 2-1 geride girdi.

İKİNCİ YARI RAKİP FARKA GİTTİ

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Sarı-kırmızılı ekip, 60. dakikada Mertens'in kaydettiği jeneriklik golle 2-2 beraberliği yakaladı. Fortuna Düsseldorf, 64. dakikada Danny Schmidt, 73. dakikada Matthias Zimmermann ve 83. dakikada Karim Affo'nun golleriyle müsabakayı 5-2 kazandı.

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Avusturya temsilcisi LASK'a 3-2 yenilmişti.

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galatasaray
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