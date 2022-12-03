Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 kaybetti! Radamel Falcao...

Takımlar, FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada formda kalmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada giren Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi.

Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Rayo Vallecano'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 32. dakikada Sergio Camello kaydetti.

FALCAO'DAN ÜÇLÜ

Rayo Vallecano'da Radamel Falcao, maç kadrosunda yer almadı ancak karşılaşmayı stadyumdan takip etti. Kolombiyalı yıldız, maç öncesinde sarı - kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

GALATASARAY'IN MAÇLARI DEVAM EDECEK

Hazırlık maçlarına devam edecek olan Galatasaray, 6 Aralık Salı günü saat 20.00'de Villarreal, 10 Aralık Cumartesi günü ise Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

