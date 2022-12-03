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Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 kaybetti! Radamel Falcao...

03.12.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada formda kalmak isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı - kırmızılılar, hazırlık maçında İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, konuk ekip Vallecano'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İşte detaylar...

Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 kaybetti! Radamel Falcao...

Takımlar, FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada formda kalmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada giren Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi.

Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Rayo Vallecano'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 32. dakikada Sergio Camello kaydetti.

FALCAO'DAN ÜÇLÜ

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Rayo Vallecano'da Radamel Falcao, maç kadrosunda yer almadı ancak karşılaşmayı stadyumdan takip etti. Kolombiyalı yıldız, maç öncesinde sarı - kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

GALATASARAY'IN MAÇLARI DEVAM EDECEK

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Hazırlık maçlarına devam edecek olan Galatasaray, 6 Aralık Salı günü saat 20.00'de Villarreal, 10 Aralık Cumartesi günü ise Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

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