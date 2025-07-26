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Galatasaray hazırlık maçında Strasbourg ile karşılaştı! Maç 3-1'lik Galatasaray galibiyeti ile sona erdi...

Galatasaray sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında Fransız temsilcisi Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan sarı kırmızılılar yeni sezona girerken taraftarına biz hazırız mesajı verdi.

Galatasaray hazırlık maçında Strasbourg ile karşılaştı! Maç 3-1'lik Galatasaray galibiyeti ile sona erdi...
Burak Kavuncu
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında Rams Park'da Fransız ekibi Strasbourg ile karşılaşan Galatasaray, maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

BARIŞ ALPER YILDIZLAŞTI

Galatasaray hazırlık maçında Strasbourg ile karşılaştı! Maç 3-1 lik Galatasaray galibiyeti ile sona erdi... 1

Maçta galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Roland Sallai ve ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz (2) kaydetti. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın maç boyu pres ve önde baskı yapması taraftarlar tarafından beğenilirken, attığı 2 gol ile maçın yıldızı oldu. Attığı son golde rakip stoperlerin üzerinden çok iyi zıplayarak gol atarak büyük beğeni topladı.

LEROY SANE İLK KEZ FORMA GİYDİ

Galatasaray hazırlık maçında Strasbourg ile karşılaştı! Maç 3-1 lik Galatasaray galibiyeti ile sona erdi... 2

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten yeni transferi Leroy Sane bugün ilk kez sarı kırmızılı formayı giydi. Leroy sane maç öncesi taraftarlarla birlikte 3'lü çekerken, maçın ikinci yarısında oyunca dahil oldu ve çalımları ile taraftarları ayağa kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray hazırlık maçı Leroy Sane
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