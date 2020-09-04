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Galatasaray HDI Sigorta'da iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.09.2020 11:18 | Son Güncelleme

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda bir oyuncu ve bir teknik ekip personelinde koronavirüse rastlandığı açıklandı.

Galatasaray HDI Sigorta'da iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray HDI Sigorta'da iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla Covid 19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda bir oyuncu kadromuzda, bir teknik ekibimizde olmak üzere iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personelimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadır."

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