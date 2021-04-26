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Galatasaray, Henry Onyekuru ile yollarını ayırıyor

26.04.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devre arasında geldiği ilk günlerde lige fırtına gibi giren Henry Onyekuru, sonrasında gösterdiği düşük performansla Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye attı. Teknik Direktör Fatih Terim, önümüzdeki sezon Nijeryalı futbolcunun bonservisinin alınmamasına karar verdi. Onyekuru için kullanılması planlanan para, Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes transferinde harcanacak.

Galatasaray, Henry Onyekuru ile yollarını ayırıyor

Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun ikinci dönemi erken sonlanıyor. Bir yıllığına kiralandığı sezonda takımın şampiyonluğunda büyük sahibi olan Nijeryalı futbolcu, bu kez beklentilerin altında kaldı. Devre arasında geldikten sonra lige hızlı bir giriş yapan Onyekuru'nun performansında aynı şekilde düşüş görüldü. Terim, istikrarından şüphe duyduğu futbolcusunun bonservisinin alınmaması için rapor verdi.

GEDSON YİNE KİRALIK

Sarı-Kırmızılılar, bonservis bedeli el yakan Gedson'u yine kiralama formulüyle bir yıl daha kadroda tutmaya çalışacak. Halil için 5 milyon euro talep eden Brentford indirime zorlanacak.


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