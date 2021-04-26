Galatasaray, Henry Onyekuru ile yollarını ayırıyor

Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun ikinci dönemi erken sonlanıyor. Bir yıllığına kiralandığı sezonda takımın şampiyonluğunda büyük sahibi olan Nijeryalı futbolcu, bu kez beklentilerin altında kaldı. Devre arasında geldikten sonra lige hızlı bir giriş yapan Onyekuru'nun performansında aynı şekilde düşüş görüldü. Terim, istikrarından şüphe duyduğu futbolcusunun bonservisinin alınmaması için rapor verdi.

GEDSON YİNE KİRALIK

Sarı-Kırmızılılar, bonservis bedeli el yakan Gedson'u yine kiralama formulüyle bir yıl daha kadroda tutmaya çalışacak. Halil için 5 milyon euro talep eden Brentford indirime zorlanacak.



