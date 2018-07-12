Galatasaray Henry Onyekuru'yu 1 yıl kiraladığını KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'yu 1 yıllığına kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Onyekuru'nun kulübü Everton ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, İngiliz ekibine 800 bin avro ödeneceği ifade edildi.

Galatasaray'ın, 21 yaşındaki oyuncuya ise 2018-2019 sezonu için net 1 milyon 200 bin avro sabit ücret vereceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün ayrıca Henry Onyekuru'ya, oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10 bin avro, oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için de net 5 bin avro ödeyeceği belirtildi.

KAMPA KATILDI

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru, sarı-kırmızılı takımın İsviçre kampına katıldı.

Zürih'teki antrenman sırasında takıma ait minibüs ile tesislere gelerek Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile poz veren Onyekuru, futbolcularla tanışıp koşu yaparak sarı-kırmızılı takımla ilk idmanına çıktı.