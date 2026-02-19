SPOR

Galatasaray hezimeti sonrası Juventus karıştı! Kenan Yıldız için beklenmedik karar

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’dan ağır darbe alan Juventus’ta gözler Serie A’ya çevrildi. Teknik direktör Luciano Spalletti’nin, Como maçı öncesi moralsiz görünen Kenan Yıldız’ı yedeğe çekip Jeremie Boga’ya ilk 11’de şans vermeyi planladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray karşısında 5-2’lik ağır bir yenilgi alan Juventus’ta gözler şimdi lig sahnesine çevrildi. Torino temsilcisi, hafta sonu Como ile oynayacağı Serie A mücadelesine moralli çıkmanın hesaplarını yapıyor.

KENAN YILDIZ KULÜBEYE

İtalyan basınından Tuttosport’un haberine göre teknik direktör Luciano Spalletti, Como karşılaşması öncesinde kadroda dikkat çeken bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcının, Galatasaray maçında ilk gol öncesi top kaybı yaşayan Kenan Yıldız’ı dinlendirerek yedek kulübesine çekmeyi düşündüğü öne sürüldü.

YERİNE JEREMIE BOGA

Spalletti’nin bu kararında genç futbolcunun moral durumunun etkili olduğu belirtilirken, ara transfer döneminde OGC Nice’ten kiralanan Jeremie Boga’nın hazır ve istekli görüntüsünün de teknik heyeti bu tercihe yönlendirdiği ifade edildi.

Torino ekibinde amaç, Como karşısında alınacak galibiyetle hem ligde toparlanmak hem de Avrupa’daki ağır yenilginin izlerini silmek. Spalletti’nin son kararını maç saatine yakın netleştirmesi bekleniyor.

