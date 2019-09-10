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Galatasaray hız kesmiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.09.2019 13:43 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray hız kesmiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımda yer alan futbolcuların yanı sıra salonda çalışan Mario Lemina katılmadı.

Antrenmanın basına açık bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular, ısınma hareketleriyle idmana başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alan çalışması gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa fatih terim

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