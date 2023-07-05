Galatasaray-Hull City maçından önce ilginç pankart! Icardi sahada yokken bile gündeme oturdu

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Hull City ile karşılaştı.

MAÇ BAŞINDA İLGİNÇ PANKART

Galatasaraylı bir taraftar, "Evine dön Icardi" pankartı açtı. Bu görsel kısa süre içinde sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu fotoğrafı Icardi'nin sosyal medya hesaplarına göndermeye başladı.

"HULL CİTY BİZİM TAKIMIMIZ OLDU"

Okan Buruk, "Hull City bizim takımımız oldu. Gönülden destekliyoruz. Maçlarını izliyoruz. Premier Lig'e çıkma hayalleri var. İsteğimiz, dualarımız Hull City ile birlikte, inşallah onlar da bu sene yukarıya doğru gidebilme şansını yakalayabilirler"



