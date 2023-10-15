Galatasaray'ı Beşiktaş derbisi öncesi telaş sardı! Florya'da oyuncu kalmadı...

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray tüm çalışmalarını stoper olmadan sürdürüyor. Abdülkerim Bardakcı ile Kaan Ayhan, Türk Milli Takımı’nda, Victor Nelsson Danimarka Milli Takımı’nda, Davinson Sanchez ise Kolombiya Milli Takımı’nda yer alıyor.

UYUM SÜRECİ KAFALARI KARIŞTIRIYOR

Beşiktaş derbisi öncesi stoperlerini antrenmanda oynatamayan Okan Buruk'un aklı karışmış durumda. Milli takımdan yorgun dönecek isimleri mecburen oynatmak zorunda kalacak Okan Buruk'un hangi oyuncuları seçeceği henüz netlik kazanmadı.

SANCHEZ'İN OYNAMASI ZOR

Sanchez’in çarşamba gecesi Ekvador deplasmanına çıkacak olması, milli ara sonrasındaki cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Okan Buruk'u endişelendiriyor. Oyuncusunun yorgun dönecek olmasından dolayı Beşiktaş derbisinde başka bir ismi sahaya sürmeyi planlayan Okan Buruk'un çalışmalara başladığı öğrenildi.

