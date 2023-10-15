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  4. Galatasaray'ı Beşiktaş derbisi öncesi telaş sardı! Florya'da oyuncu kalmadı...

Galatasaray'ı Beşiktaş derbisi öncesi telaş sardı! Florya'da oyuncu kalmadı...

15.10.2023 10:51 | Son Güncelleme:
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Milli aranın ardından Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İki takım da maçı kazanmak için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılarda yapılan çalışmalarda stoper olmaması Okan Buruk'u endişelendirdi.

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray tüm çalışmalarını stoper olmadan sürdürüyor. Abdülkerim Bardakcı ile Kaan Ayhan, Türk Milli Takımı’nda, Victor Nelsson Danimarka Milli Takımı’nda, Davinson Sanchez ise Kolombiya Milli Takımı’nda yer alıyor.

UYUM SÜRECİ KAFALARI KARIŞTIRIYOR

okan-nelsson

Beşiktaş derbisi öncesi stoperlerini antrenmanda oynatamayan Okan Buruk'un aklı karışmış durumda. Milli takımdan yorgun dönecek isimleri mecburen oynatmak zorunda kalacak Okan Buruk'un hangi oyuncuları seçeceği henüz netlik kazanmadı.

SANCHEZ'İN OYNAMASI ZOR

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Sanchez’in çarşamba gecesi Ekvador deplasmanına çıkacak olması, milli ara sonrasındaki cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Okan Buruk'u endişelendiriyor. Oyuncusunun yorgun dönecek olmasından dolayı Beşiktaş derbisinde başka bir ismi sahaya sürmeyi planlayan Okan Buruk'un çalışmalara başladığı öğrenildi.

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