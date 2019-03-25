Galatasaray'ı karıştıran fotoğrafın sırrı ortaya çıktı

Bu arada sosyal medyada ibrasızlık kararının verildiği gün Galatasaray Lisesi öğrencilerinin paylaştığı fotoğrafın saat 19.26'da çekildiği ve gençlerin bir arkadaşının doğum gününü kutlamak adına Beyoğlu'nda bir mekanda olduğu belirtildi.
Üye olmadıkları için oy kullanma hakları da bulunmayan öğrencilerin arkadaşlarının doğum gününü kutlamak adına bir araya geldiği, gençlerin o kareyi ibrasızlık kararı çıkmadan önce 19.26'da çekildiği ve kararla da alakası olmadığı dile getirildi.
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