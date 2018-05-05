Galatasaray'ı karşılayan taraftarlar ve polis arasında arbede yaşandı

Süper Lig'in 32'nci haftasında Akhisarspor'la karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi İzmir'e geldi. Sarı kırmızılı takımı havalimanında yaklaşık 500 kişilik coşkulu taraftar grubu karşıladı.
Futbolcuları bağrına basan taraftarlar, özellikle teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterilerinde bulundu.
Havalimanı çıkışında bekleyen Galatasaray taraftarları meşale yakıp otobüse yaklaşmak isteyince, polis müdahale etti. Taraftarlar bir süre polisle tartıştıktan sonra dağıldı.
Sarı kırmızılı kafile daha sonra Manisa'ya hareket etti.
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