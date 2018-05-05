SPOR

Galatasaray'ı karşılayan taraftarlar ve polis arasında arbede yaşandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.05.2018 22:28 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi İzmir'e geldi. Taraftarlar teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterilerinde bulunurken, meşale yakan bazı taraftarlara polis müdahale etti.

Galatasaray'ı karşılayan taraftarlar ve polis arasında arbede yaşandı

Süper Lig'in 32'nci haftasında Akhisarspor'la karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi İzmir'e geldi. Sarı kırmızılı takımı havalimanında yaklaşık 500 kişilik coşkulu taraftar grubu karşıladı.

Futbolcuları bağrına basan taraftarlar, özellikle teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterilerinde bulundu.

Havalimanı çıkışında bekleyen Galatasaray taraftarları meşale yakıp otobüse yaklaşmak isteyince, polis müdahale etti. Taraftarlar bir süre polisle tartıştıktan sonra dağıldı.

Sarı kırmızılı kafile daha sonra Manisa'ya hareket etti.

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