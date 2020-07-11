Galatasaray'ı kızdıran teklif! Maicon'u Onyekuru taktiği...

Galatasaray'ın geçen yıl Al Nasr Riyad kulübüne kiraladığı Maicon'un sözleşmesinin sona ermesinin ardından taraflar arasında görüşmeler hız kazanırken Suudi Arabistan ekibinin tavrı yönetimi kızdırdı.Hürriyet'te yer alan habere göre 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla, Suudi Arabistan ekibi ile kiralama kontratı sona eren Brezilyalı oyuncunun bonservisini almak için Al Nasr, Galatasaray'ın kapısını çalsa da ilk görüşmede sarı-kırmızılı kulübün tepkisini çeken bir teklifle masaya oturdu.Al Nasr, Galatasaray ile 1 yıl daha kontratı olan Maicon'un tüm sözleşme bedeli ve yükümlülüklerine karşılık Brezilyalı stoperin bonservisini istedi.

GALATASARAY 3 MİLYON EURO TALEP ETTİ

2.2 milyon Euro olan yıllık ücretini karşılamak dışında herhangi bir bedel ödemeden Maicon'u almak için girişimde bulunan Al Nasr'ın bu teklifine olumsuz yanıt veren Galatasaray ise 3 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.Pandemi sonrasında lige verilen aranın ardından 5 Ağustos 2020'de yeniden başlayacak olan lig öncesinde Maicon'un transferini sonuçlandırmak isteyen Al Nasr Kulübü, bu tavrında ısrarlı oldu. Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 21'i ligde olmak tam 24 maçta forma giyen ve takımının değişilmez ismi olan Brezilyalı stoper için Galatasaray resti çekti.