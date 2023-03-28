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Galatasaray'ı Nisan ayında zor günler bekliyor! Ödemeler yapılmazsa transfer yasağı devam edecek...

28.03.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ı zor bir Nisan ayı bekliyor. Feghouli'ye ödenecek tazminat dahil ciddi bir borç yükünün altına giren sarı-kırmızılılara 400 milyon tl gerekiyor. Harıl harıl kaynak arayan Galatasaray yönetimi çözüm yolu bulmaya çalışıyor.

Galatasaray'ı Nisan ayında zor günler bekliyor! Ödemeler yapılmazsa transfer yasağı devam edecek...

Süper Lig'in zirvesinde yer alan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark yakalayan sarı-kırmızılılarda borçlar bel büküyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Nisan ayında ödemesi gereken rakam dudak uçuklattı.

BORÇ 4.6 MİLYON TL

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Galatasaray'da 31 Aralık 2022 itibarıyla net borç 4.6 milyar TL olarak açıklanmıştı. Sarı-kırmızılıların bu borç dahilinde 400 milyon tl ödeme yapması gerekiyor. Feghouli'nin davası ve bonservis ödemeleri için gereken bu rakam için kaynak aranıyor.

TRANSFER YASAĞI DEVAM EDEBİLİR

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Feghouli, Galatasaray'da oynadığı dönemden alacakları için sarı kırmızılı kulübü FIFA'ya dava açtı.

FIFA, Galatasaray'ı haksız bulurken, yıldız oyuncu için toplam 1.6 milyon euro ödenmesini talep etti. Galatasaray'a ayrıca transfer yasağı cezası geldi. Feghouli'ye Nisan ayında bu ödeme yapılmazsa sarı-kırmızılıların transfer yasağı devam edecek.


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