Galatasaray'ı sarı kart ve kırmızı kartlar kurtardı! Sarı-Kırmızılılar fair-play puanıyla bir üst turda... Çeyrek finalde derbi var!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3'ncü ve son hafta karşılaşmaları ile sürdü. C Grubu üçüncü haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede ilk yarı, 0-0 eşitlikle sonuçlanırken ikinci yarıda da gol sesi çıkmadı.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇINI BEKLEDİ

Bu sonucun ardından çeyrek finale çıkabilmesi Başakşehir-Eyüpspor maçının sonucuna kalan Sarı-Kırmızılılar bu maçın sonucunu beklemeye koyulurken bu karşılaşmada da gol sesi çıkmadı.

FAIR-PLAY PUANI İLE ÇEYREK FİNALE!

5 puana ulaşan Galatasaray ise Başakşehir ile puanları ve atılan golleri aynı olduğu için (Galatasaray 8 sarı kart, Başakşehir 9 sarı ve 1 kırmızı kart) fair-play puanı ile birlikte Konyaspor'un ardından 2. sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final müsabakaları kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

ÇEYREK FİNALDE DERBİ

Kupada gruplarını ilk sırada bitiren Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Konyaspor çeyrek finalde seri başı olacak. İskenderunspor, Göztepe, Bodrumspor ve Galatasaray ise gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar oldu.

Kupada takımlar kendi grubunda yer alan ekiplerle eşleşemeyecek. Bu sebeple, Galatasaray'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri Trabzonspor, Fenerbahçe veya Beşiktaş oldu.

Tek maça eleme usulüne göre devam edecek kupada maçlar, seri başı takımların sahasında olacak.