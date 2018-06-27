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Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet eden ortaya çıktı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.06.2018 09:50 | Son Güncelleme

Bilir kişiler durumun Galatasaray'ın yaptığı açıklama gibi 'Rutin' olmadığını, Yargı Kurulu'nun ekstra ceza verebileceğini söylüyor. Ancak 'Men' cezası çıkarsa Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ne alınıp alınmayacağı konusu tartışmalı.

Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet eden ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Finansal Fair Play Komitesi ile yaptığı anlaşmanın yeniden incelenmek üzere Yargı Kurulu'na gitmesi, büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Milan yönetiminin şikayeti üzerine G.Saray'ın yaptığı anlaşmanın incelendiği iddia edilse de dün gelen bilgiler bunun 'Kesinlikle doğru olmadığı' şeklinde.

GALATASARAY'I ŞİKAYET EDEN İSİM!

Tam tersine incelemenin bir UEFA delegesinin şikayeti üzerine başlatıldığı ve Finansal Kontrol Komitesi Başkanı Jose Narciso da Cunha tarafından da dosyanın Yargı Kurulu'na gönderildiği bilgisi geliyor.

YARGI KURULU'NUN YETKİSİ VAR!

Merak edilen en önemli konu ise, 'Şimdi ne olacak?' Bu sorunun cevabını hiç kimse net olarak bilmiyor. Çünkü daha önce yaşanmış bir emsali yok. Bunun bir ilk olduğunu belirten yetkililer, şu öngörülerde bulunuyorlar: Durum G.Saray'ın iddia ettiği gibi 'Rutin bir uygulama' değil. Yargı Kurulu cezada değişiklik yapabilir ve bunu uygulamaya koyar. Ancak daha önce böyle bir olay yaşanmadığı için sonraki uygulamaların neler olacağını tahmin etmek oldukça zor.

İKİ FARKLI UYGULAMA DA OLABİLİR

Galatasaray 'Men' cezası alırsa yerine Fenerbahçe'nin doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma durumu olup olmayacağı net değil. Normal şartlarda bir sonraki takım alınır. Ancak UEFA prensip olarak 'Hak eden takım oynasın' diyor. Ancak uygulamada farklılıklar var. Fenerbahçe'nin yerine daha önce Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir Trabzonspor örneği var. Ancak Finansal Fair Play'den dolayı bir uygulama örneği yok.

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