Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet eden ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Finansal Fair Play Komitesi ile yaptığı anlaşmanın yeniden incelenmek üzere Yargı Kurulu'na gitmesi, büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Milan yönetiminin şikayeti üzerine G.Saray'ın yaptığı anlaşmanın incelendiği iddia edilse de dün gelen bilgiler bunun 'Kesinlikle doğru olmadığı' şeklinde.

GALATASARAY'I ŞİKAYET EDEN İSİM!

Tam tersine incelemenin bir UEFA delegesinin şikayeti üzerine başlatıldığı ve Finansal Kontrol Komitesi Başkanı Jose Narciso da Cunha tarafından da dosyanın Yargı Kurulu'na gönderildiği bilgisi geliyor.

YARGI KURULU'NUN YETKİSİ VAR!

Merak edilen en önemli konu ise, 'Şimdi ne olacak?' Bu sorunun cevabını hiç kimse net olarak bilmiyor. Çünkü daha önce yaşanmış bir emsali yok. Bunun bir ilk olduğunu belirten yetkililer, şu öngörülerde bulunuyorlar: Durum G.Saray'ın iddia ettiği gibi 'Rutin bir uygulama' değil. Yargı Kurulu cezada değişiklik yapabilir ve bunu uygulamaya koyar. Ancak daha önce böyle bir olay yaşanmadığı için sonraki uygulamaların neler olacağını tahmin etmek oldukça zor.