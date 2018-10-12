Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet edenler ortaya çıktı!

UEFA, Galatasaray ile yapılan FFP anlaşmasını geçen hafta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri gönderdi ve uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine karar verdi. Bu soruşturmanın perde arkası ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan eski çalışanların, yeni transferlerle ilgili eksik KAP bildirimleri yapıldığı konusunda UEFA'ya şikâyette bulunduğu öğrenildi.
Başkan Mustafa Cengiz diğer takım taraftarları tarafından UEFA'ya şikâyetler olduğunu açıklamıştı. Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Oytun Özer ile İsviçre'ye giden Cengiz, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşme gerçekleştirdi.
İşte Cengiz'in sarı-kırmızılı kulübün mali durumu hakkında verdiği son bilgiler:
Başkan olduğum dönemde 923 milyon TL kredi ödemesi yapıldı.
Kısa vadeli krediler uzun vadeye yayıldı ve döviz cinsi krediler azaltıldı.
Taraftar sahiplenme gösterdi ve biz gelmeden önce 7 milyon TL zarar eden GS Store'un bilançosunda artık 8 milyon TL kâr yazıyor. Ocak'tan bu yana sadece tribün hasılatı olarak 134 milyon TL gelirimiz var.
Bu sezon futbol takımının iç saha maçları için Türk Telekom Stadı'nda 32 bin 640 adet kombine, 151 adet de loca satıldı.
ASLAN CAS'A GİDECEK
Galatasaray yönetimi, UEFA'nın aldığı son karar için CAS'a gidip, kararın durdurulması ve yapılan eski anlaşmanın devam etmesini isteyecek. UEFA, Galatasaray ile yapılan FFP anlaşmasını geçen hafta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndermiş ve uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine karar vermişti.
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