Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet edenler ortaya çıktı!

UEFA, Galatasaray ile yapılan FFP anlaşmasını geçen hafta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri gönderdi ve uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine karar verdi. Bu soruşturmanın perde arkası ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan eski çalışanların, yeni transferlerle ilgili eksik KAP bildirimleri yapıldığı konusunda UEFA'ya şikâyette bulunduğu öğrenildi.

Başkan Mustafa Cengiz diğer takım taraftarları tarafından UEFA'ya şikâyetler olduğunu açıklamıştı. Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Oytun Özer ile İsviçre'ye giden Cengiz, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşme gerçekleştirdi.

İşte Cengiz'in sarı-kırmızılı kulübün mali durumu hakkında verdiği son bilgiler: