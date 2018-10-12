SPOR

Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet edenler ortaya çıktı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.10.2018 19:47 | Son Güncelleme

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun Galatasaray ile yapılan uzlaşma anlaşmasını yeniden incelenmesi için Araştırma Komisyonu'na geri göndermesinin nedeni belli oldu. Galatasaray Kulübü'nden ayrılan eski çalışanların, yeni transferlerle ilgili eksik KAP bildirimleri yapıldığı konusunda UEFA'ya şikayette bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet edenler ortaya çıktı!

UEFA, Galatasaray ile yapılan FFP anlaşmasını geçen hafta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri gönderdi ve uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine karar verdi. Bu soruşturmanın perde arkası ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan eski çalışanların, yeni transferlerle ilgili eksik KAP bildirimleri yapıldığı konusunda UEFA'ya şikâyette bulunduğu öğrenildi.

Başkan Mustafa Cengiz diğer takım taraftarları tarafından UEFA'ya şikâyetler olduğunu açıklamıştı. Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Oytun Özer ile İsviçre'ye giden Cengiz, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşme gerçekleştirdi.

İşte Cengiz'in sarı-kırmızılı kulübün mali durumu hakkında verdiği son bilgiler:

  • Başkan olduğum dönemde 923 milyon TL kredi ödemesi yapıldı.

  • Kısa vadeli krediler uzun vadeye yayıldı ve döviz cinsi krediler azaltıldı.

  • Taraftar sahiplenme gösterdi ve biz gelmeden önce 7 milyon TL zarar eden GS Store'un bilançosunda artık 8 milyon TL kâr yazıyor. Ocak'tan bu yana sadece tribün hasılatı olarak 134 milyon TL gelirimiz var.

  • Bu sezon futbol takımının iç saha maçları için Türk Telekom Stadı'nda 32 bin 640 adet kombine, 151 adet de loca satıldı.

  • Geleceğe yatırım yapıyoruz. Büyükçekmece Belediyesi, Galatasaray Spor Kulübü'ne 126 dönümlük arazi tahsis etti.

    • ASLAN CAS'A GİDECEK
    Galatasaray yönetimi, UEFA'nın aldığı son karar için CAS'a gidip, kararın durdurulması ve yapılan eski anlaşmanın devam etmesini isteyecek. UEFA, Galatasaray ile yapılan FFP anlaşmasını geçen hafta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndermiş ve uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine karar vermişti.

    PARTNERÇıplak denize girmek isteyen buraya akın ediyor! İşte Türkiye'de konuşulan o yer...Çıplak denize girmek isteyen buraya akın ediyor! İşte Türkiye'de konuşulan o yer...
    Arda Turan'ın futbol hayatı bitebilirArda Turan'ın futbol hayatı bitebilir
    Volkan Babacan Galatasaray'a gelmeye hazırVolkan Babacan Galatasaray'a gelmeye hazır
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    Galatasaray uefa UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu kap UEFA Araştırma Komisyonu

    En Çok Okunan Haberler

    ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

    ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

    Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

    Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

    Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan açıklaması!

    Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan açıklaması!

    Usain Bolt, futbolculuk kariyerinin ilk gollerini attı!

    Usain Bolt, futbolculuk kariyerinin ilk gollerini attı!

    Fenerbahçe'de kriz büyüyor! İşte krizin ikinci dalgasında yaşanacaklar

    Fenerbahçe'de kriz büyüyor! İşte krizin ikinci dalgasında yaşanacaklar

    Hayranları şokta! Kötü haberi açıkladı

    Hayranları şokta! Kötü haberi açıkladı

    Takım
    O
    Av
    P
    Detayları Göster
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet edenler ortaya çıktı!

    Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet edenler ortaya çıktı!

    Arda Turan'ın futbol hayatı bitebilir

    Arda Turan'ın futbol hayatı bitebilir

    Volkan Babacan Galatasaray'a gelmeye hazır

    Volkan Babacan Galatasaray'a gelmeye hazır

    Abdurrahim Albayrak, Gomis'le ilgili tüm gerçekleri açıkladı

    Abdurrahim Albayrak, Gomis'le ilgili tüm gerçekleri açıkladı

    Nagatomo: 40 yaşıma kadar oynamak istiyorum

    Nagatomo: 40 yaşıma kadar oynamak istiyorum

    Mustafa Cengiz: "CAS'a başvuruyoruz"

    Mustafa Cengiz: "CAS'a başvuruyoruz"

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.