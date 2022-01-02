SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ı yakan Yunus Akgün'ü İtalyan devleri istiyor!

Galatasaray'ı yakan Yunus Akgün'ü İtalyan devleri istiyor!

02.01.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da olan Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray ile oynanan maçta 2 gol atıp yıldızlaşmıştı. Müthiş bir performans ortaya koyan Yunus'u Serie A ekiplerinin yakından takip ettiği öğrenildi.

Galatasaray'ı yakan Yunus Akgün'ü İtalyan devleri istiyor!
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiralık verdiği Yunus Akgün, Sarı-Kırmızılı ekibe karşı oynadığı maçta 2 gol atmasının ardından İtalyan devleri sıraya girdi...

"TÜRKİYE'NİN YENİ CENGİZ ÜNDER'İ"

3299524_810x458

İtalyan basınına yansıyan haberlerde bonservisi Galatasaray'da olan ve Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün'ün Vincenzo Montella'nın takımında gösterdiği performansa dikkat çekildi. Bu sezon 20 maçta 6 gol 10 asist üreterek performansını katlayan Yunus Akgün "Türkiye'nin yeni Cengiz Ünder'i" olarak nitelendirildi.

İTALYAN DEVLERİ PEŞİNDE

66ba7a6a603343589d0bce231a60b86a

Serie A'da Roma, Lazio ve Fiorentina'nın Yunus'un performansını dikkatle takip ettiği ifade edilirken genç oyuncunun daha rekabetçi bir ligde oynamaya hazır olduğu yorumu yapıldı. Galatasaray altyapısında yetişen Yunus Akgün, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderildi. Hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda oynayabilen 21 yaşındaki Yunus Akgün'ün Galatasaray'daki sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Sözleşmesi feshedilecek mi? Açıklama geldiSözleşmesi feshedilecek mi? Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Marmaray ücretlerine zam! TCDD'den açıklama

Marmaray ücretlerine zam! TCDD'den açıklama

İşte Terim'i isteyen Avrupa devi!

İşte Terim'i isteyen Avrupa devi!

Rıdvan Dilmen vasiyetini açıkladı!

Rıdvan Dilmen vasiyetini açıkladı!

Acun Ilıcalı Hull City'yi satın aldığını açıkladı!

Acun Ilıcalı Hull City'yi satın aldığını açıkladı!

Erman Toroğlu'nun eşi Ezgi Yavuz kimdir?

Erman Toroğlu'nun eşi Ezgi Yavuz kimdir?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.