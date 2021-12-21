Galatasaray'ı yıkan Yunus Akgün'den Galatasaray'a mesaj var! Geri dönecek mi?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Adana Demirspor 2-0'lık skorla kazandı. Maç sonunda takımının 2 golünü atan Yunus Akgün Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.

"BURADA KİRALIĞIM"

Yunus Akgün, "Fazla konuşmak istemiyorum, benim için duygusal bir maçtı. Ben, Galatasaray'da büyüdüm. Bize, Galatasaray'da 'Nerede olursan ol, her zaman en iyisini yap' diye öğrettiler. Burada kiralığım, Galatasaray'a geri döneceğim. Burada kendimi ne kadar geliştirirsem, Galatasaray'a da o kadar güçlü döneceğim." dedi.



