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Galatasaray'ı yıkan Yunus Akgün'den Galatasaray'a mesaj var! Geri dönecek mi?

21.12.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Adana Demirspor Galatasaray'ı, Sarı-Kırmızılı ekipten kiralık olarak kadrosuna kattığı Yunus Akgün'ün golleri ile 2-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından galibiyetin mimarı Yunus Akgün dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı yıkan Yunus Akgün'den Galatasaray'a mesaj var! Geri dönecek mi?
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Adana Demirspor 2-0'lık skorla kazandı. Maç sonunda takımının 2 golünü atan Yunus Akgün Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.

"BURADA KİRALIĞIM"

Yunus Akgün, "Fazla konuşmak istemiyorum, benim için duygusal bir maçtı. Ben, Galatasaray'da büyüdüm. Bize, Galatasaray'da 'Nerede olursan ol, her zaman en iyisini yap' diye öğrettiler. Burada kiralığım, Galatasaray'a geri döneceğim. Burada kendimi ne kadar geliştirirsem, Galatasaray'a da o kadar güçlü döneceğim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor
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