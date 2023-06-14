Galatasaray Icardi için her yolu deniyor! 3 sponsor bulundu, işte Sarı-Kırmızılılar'ın yeni teklifi

Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kazanılan bu şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği tartışılmaya devam ediyor.

Sezonun tamamlanmasıyla Galatasaray ile olan 1 yıllık kiralık sözleşmesi sona eren Icardi için taraftar yönetime alınması yönünde baskıda bulunurken, transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Sarı-Kırmızılı yönetim Arjantinli yıldız için her formülü denerken, teklifini de yükselttiği öğrenildi. Spor Gecesi'nin haberine göre; geçen sezon 750 bin euro'su Galatasaray'dan olmak üzere 8 milyon euro kazanan Icardi için Galatasaray, 3 sponsordan destek aldı. Maaş teklifi 7 milyon euro'ya yükseltti.

TEK ENGEL ARABİSTAN

Icardi için Suudi Arabistan takımlarından 20-25 milyon euro'luk maaş teklifi gelmemesi halinde adresinin Galatasaray olacağı belirtildi.

B PLANI BELLİ OLDU

Öte yandan yönetimin B planı da belli oldu. Buna göre Galatasaray, Mauro Icardi'nin başka bir tercihi olması durumunda Pierre-Emerick Aubameyang'a yönelecek. Şayet Icardi'nin gelmemesi durumunda Aubameyang'ı İstanbul'a getirecek ve imzayı attıracak. Aubameyang'ın her an imza atabilecek durumda olduğu iletilmesi üzerine Okan Buruk da 'Icardi'yi bekleyelim' cevabını verdi.



