Galatasaray Icardi ile yeniden masaya oturdu, teklifini yeniledi! O rakam Arjantinliyi bile şaşırttı

Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi için Sarı-Kırmızılı yöneticiler çalışmalarına devam ederken, golcü isim için günden güne yeni gelişmeler yaşanıyor.

Taraftarın Icardi bekleyişi heyecanlı bir şekilde sürerken, Fransız basınınından L'Equipe, Mauro Icardi'nin bonservisini almak için Galatasaray ile PSG'nin pazarlıkları sürdürdüğünü duyurdu.

SPONSORLAR DEVREYE SOKULDU

Tüm bunlar yaşanırken, bu transfere dair sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Euro istediği bilinen Icardi için Sarı-Kırmızılı yönetim sponsorları devreye soktu.

YENİ TEKLİF...

Habertürk'ün haberine göre, Galatasaray yönetimi, Icardi'ye yıllık 7.5 milyon euronun yanı sıra bonuslar içeren bir teklif sunduğu öğrenildi.

JORGE JESUS DA PEŞİNDE

Icardi'nin Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımının başına geçen Jorge Jesus tarafından ısrarla istendiği haberi bir süre önce gündeme gelmişti.



