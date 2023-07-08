SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Icardi ile yeniden masaya oturdu, teklifini yeniledi! O rakam Arjantinliyi bile şaşırttı

Galatasaray Icardi ile yeniden masaya oturdu, teklifini yeniledi! O rakam Arjantinliyi bile şaşırttı

08.07.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transferin 1 numaralı hedefi olan Mauro Icardi için Sarı-Kırmızılı yönetim yeni teklifini sundu. İşte detaylar...

Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi için Sarı-Kırmızılı yöneticiler çalışmalarına devam ederken, golcü isim için günden güne yeni gelişmeler yaşanıyor.

Taraftarın Icardi bekleyişi heyecanlı bir şekilde sürerken, Fransız basınınından L'Equipe, Mauro Icardi'nin bonservisini almak için Galatasaray ile PSG'nin pazarlıkları sürdürdüğünü duyurdu.

SPONSORLAR DEVREYE SOKULDU

Mauro_Icardi_Galatasaray_Besiktas

Tüm bunlar yaşanırken, bu transfere dair sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Euro istediği bilinen Icardi için Sarı-Kırmızılı yönetim sponsorları devreye soktu.

YENİ TEKLİF...

Mauro_Icardi_Galatasaray

Habertürk'ün haberine göre, Galatasaray yönetimi, Icardi'ye yıllık 7.5 milyon euronun yanı sıra bonuslar içeren bir teklif sunduğu öğrenildi.

JORGE JESUS DA PEŞİNDE

55ae5926e9b04f7fbd625f44ad78f9be

Icardi'nin Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımının başına geçen Jorge Jesus tarafından ısrarla istendiği haberi bir süre önce gündeme gelmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe de talip oldu! Galatasaray'a dev çalım...Fenerbahçe de talip oldu! Galatasaray'a dev çalım...
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray icardi besikta yeni sezon hedefi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda arabanın önüne atladı! Sürücüye göğüslerini gösterdi

Bir anda arabanın önüne atladı! Sürücüye göğüslerini gösterdi

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Karısını öldürüp beyninden yemek yaptı! Caniliği bununla da kalmadı

Karısını öldürüp beyninden yemek yaptı! Caniliği bununla da kalmadı

Kalabalığın arasından kıyıya kadar geldi! Çığlık sesleri eksilmedi

Kalabalığın arasından kıyıya kadar geldi! Çığlık sesleri eksilmedi

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.