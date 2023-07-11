Galatasaray Icardi transferini bitirdi, Wanda Nara Arjantinli yıldızı İstanbul'a geliş tarihini açıkladı!

Son şampiyon Galatasaray'da attığı goller ve taraftarla kurduğu bağ ile takımın vazgeçilmezlerinden olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi kiralık sözleşmesinin tamamlanmasıyla Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılırken, yönetim yıldız oyuncunun bonservisini almak için PSG ile görüşmelere başlamıştı.

ARABİSTAN'DAN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Arjantinli yıldız için Suudi Arabistan kulüplerinden yüksek miktarda teklifler yapıldı. Al Shabab ve Al Tawoon, Paris Saint-Germain ile anlaşmalarına rağmen 30 yaşındaki oyuncuyu ikna edemediler. Yaptıkları devasa miktardaki maaş tekliflerine rağmen Icardi bu sözleşme tekliflerine olumsuz yanıt verdi.

OKAN BURUK: HER ŞEY OLUMLU GİDİYOR

Galatasaray ile Kvasina arasında oynanan hazırlık mücadelesinin ardından Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Camianın merakla beklediği Mauro Icardi transferine de değinen Buruk, "Hepimiz bekliyoruz. Her şey olumlu gidiyor. İmza atılana kadar sakin olmak gerekiyor. Hem oyuncu kalitesi olarak hem psikolojik anlamda Icardi’nin gelişi Galatasaray takımına önemli bir destek olacak. İnşallah en kısa zamanda bizimle birlikte olur. Biz istiyoruz, o istiyor, kulübüyle görüşmeler iyi gidiyor. Ben daha görüşmedim. Erden Bey görüşüyor şu anda. Bittikten sonra ben de görüşeceğim. En kısa zamanda gelmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

WANDA NARA TARİH VERDİ

Mauro Icardi'nin menajeri ve eşi Wanda Nara ise taraftara müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. Nara sosyal medyadan kendisine gelen bir soruya verdiği yanıtta Arjantinli yıldızın İstanbul'a geleceği tarihi duyurdu.

İŞTE WANDA NARA'NIN AÇIKLAMASI

"Ben işimi seviyorum. Yapmaya devam edeceğim. Maurito da işini seviyor. Yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul’a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var."



