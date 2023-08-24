''Galatasaray Icardi'yi almak üzereyken almayın demiştim'' Maç sonrasında olay yaratan itiraf

Fatih Altaylı, Galatasaray'ın Molde'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol 1 asist yaparak yıldızlaşan Mauro Icardi'yi değerlendirdi. İşte Altaylı'nın açıklamaları...

"ALMA, ÇOK SORUNLU BİR ADAMA BENZİYOR"

"Erdem Timur Habertürk'teki odamda "Icardi'yi bitirmek üzereyim" dediğinde "Alma, çok sorunlu bir adama benziyor" dediğim günü hatırlayıp utanıyorum ve kendimi Michael Jordan'ı seçme hakları varken almayan Houston Rockets yöneticilerine benzetiyorum. Bu arada zatürre başlangıcı teşhisi nedeniyle birkaç gündür Amerikan Hastanesi'nde yatan Erdem Timur dün hastaneden kaçarak maçı Galatasaray Adası'nda izledi."

"GALATASARAY EFSANESİ OLMAYI BAŞARDI"

"Icardi benim hayatımda izlediğim en müthiş santrfor ve aldığı her kuruşu sonuna kadar hak ediyor. İkinci sezonunda bir Galatasaray efsanesi olmayı başardı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda edebileceği bir maçı Şampiyonlar Ligi'ne katılım biletine çeviren Icardi oldu. Bir imkansız gol, bir akıl almaz asist. Gole çevrilemeyen ama yüzde yüz gollük bir diğer asisti de cabası."

