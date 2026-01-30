Galatasaray için ''intikam'' gecesi! Osimhen, kendisini idmandan kovan Juventus hocasına karşı

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaderi İsviçre'nin Nyon kentinde belli oldu. Temsilcimiz, son 16 play-off turunda Avrupa futbolunun dev markası Juventus ile eşleşti. İlk maçın İstanbul'da, rövanşın ise Torino'da oynanacağı seride tarihler de 17-18 Şubat ve 24-25 Şubat olarak netleşti. Ancak kuranın açıklanmasıyla birlikte gözler sahadan çok, kulübedeki o isme ve Osimhen'e çevrildi.

SPALLETTI - OSIMHEN GERİLİMİ HORTLADI

Juventus'un başında bulunan tecrübeli teknik direktör Luciano Spalletti ile Galatasaray'ın gol makinesi Victor Osimhen arasındaki "soğuk savaş" yeniden gündem oldu. İkilinin Napoli'de birlikte çalıştığı dönemde yaşananlar hafızalardaki tazeliğini koruyor.

"SAHADAN KOVMUŞTU!"

Napoli'nin şampiyonluk yürüyüşü sırasında bir antrenmanda yaşanan kriz İtalya'yı sallamıştı. Spalletti, idman sırasında sinirlendiği Osimhen'i herkesin içinde sert bir dille azarlamış ve sahadan kovarak duşa göndermişti. O dönem büyük yankı uyandıran bu olay, ikilinin arasını açmıştı.

BÜYÜK HESAPLAŞMA

Şimdi ise kader onları rakip olarak karşı karşıya getirdi. Galatasaray taraftarı, Osimhen'in eski hocasına karşı ekstra bir motivasyonla sahaya çıkacağını ve o günün hesabını golleriyle kapatacağını konuşuyor. Sarı-Kırmızılılar için bu tur, sadece Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek değil, aynı zamanda yıldızlarının "rövanşını" almak anlamına geliyor.