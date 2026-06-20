Galatasaray için kaçan balık büyük oldu! Saibari Dünya Kupası tarihine geçti

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nda Fas, İskoçya karşısında turnuva tarihinin en unutulmaz anlarından birine imza attı.

70. SANİYEDE TARİHİ GOL! ISMAEL SAIBARI DÜNYA KUPASI’NA DAMGA VURUYOR

⚽ Saibari çaprazdan tam 90’a müthiş vurdu! Top 90’da asılı kaldı! pic.twitter.com/hXZL1lHtrF — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2026

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında İskoçya ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 1. dakikasında futbol tarihine geçecek cinsten bir an yaşandı. Fas’ın 25 yaşındaki yıldızı Ismael Saibari, ceza sahası çaprazından yaptığı muhteşem vuruşla topu tam 90’a gönderdi. Maçın henüz 70. saniyesinde ağları sarsan bu gol, turnuvanın şu ana kadarki en hızlı golü olarak kayıtlara geçti.

Gruptaki ilk maçta Brezilya filelerini havalandıran Saibari, İskoçya karşısında da sahneye çıkarak turnuvadaki gol sayısını ikiye çıkardı. Kulüp kariyerinde PSV Eindhoven formasıyla bu sezon tam 28 gole doğrudan katkı sağlayarak harika bir dönem geçiren Faslı orta saha, turnuvadaki performansıyla resmen coştu.

GALATASARAY’IN KAPISINDAN DÖNMÜŞ: "YABANCI KURALI SEBEBİYLE ALAMADIK"

Dünya Kupası'nda sergilediği performansla adından söz ettiren Ismael Saibari ile ilgili Türkiye'yi yakından ilgilendiren çarpıcı bir transfer gerçeği ortaya çıktı. Gazeteci Burhan Can Terzi'nin paylaştığı bilgiye göre, sarı-kırmızılı kulüp kaynakları bu büyük transfer hamlesinin nasıl gerçekleşmediğini itiraf etti.

Galatasaray Kulüp Kaynakları, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Saibari transferini 25 milyon euro civarında bir bedelle bitirmiştik. Ancak o dönem yürürlükte olan yabancı kuralı sınırlaması sebebiyle bu transferi resmiyete dökemedik ve oyuncuyu kadromuza katamadık. Bizim alamamamızın ardından devreye giren dünya devi Bayern Münih oyuncuyu transfer etti."

3 GÜN ÖNCE 55 MİLYON EUROYA BAYERN MÜNİH’E İMZA ATMIŞTI

Galatasaray’ın yabancı sınırı engeline takılarak elinden kaçırdığı Ismael Saibari, Dünya Kupası başlamadan hemen önce, sadece 3 gün önce 55 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alman panzeri Bayern Münih’e transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin neredeyse yarı fiyatına bitirme noktasına getirdiği, ancak kadrosuna katamadığı genç yıldızın turnuvada adeta bir fenomene dönüşmesi, Galatasaray cephesinde "kaçan balık büyük oldu" yorumlarını da beraberinde getirdi.