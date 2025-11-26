Galatasaray için kulislerde konuşulan skandal iddia: "Aklındaki paradan %30 fazlasını almış"

Galatasaray’da milli futbolcu Kaan Ayhan’ın sözleşme yenileme süreciyle ilgili çarpıcı bir kulis bilgisi ortaya çıktı. Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, oyuncu cephesinin görüşmelerde beklenmedik şekilde avantajlı bir teklif aldığını söyledi.

"AKLINDAKİ PARADAN %30 FAZLASINI ALMIŞ!"

Karakullukçu, “Kaan Ayhan'ın menajeri sözleşme yenileme görüşmeleri için kulübe gidiyor. Aklındaki paradan yüzde 30 fazlasını almış. Kaan Ayhan cephesi de çok şaşırmış. Bu bilgiyi güçlü bir yerden duydum.” ifadelerini kullandı.

OYUNCU CEPHESİ DE ŞAŞKIN

Karakullukçu’nun açıklamasına göre Kaan Ayhan tarafı, Galatasaray yönetiminin teklif ettiği yıllık ücretin beklediklerinden oldukça yüksek olması nedeniyle görüşmeden memnun ve şaşkın ayrıldı.

HENÜZ YALANLAMA GELMEDİ

Bu sezon savunma ve orta sahada çok yönlü bir performans sergileyen Kaan Ayhan, Okan Buruk’un en çok güvendiği isimlerden biri hâline gelmiş durumda. Yönetimin sözleşme yenileme konusunda bu kadar istekli olmasının en önemli nedenlerinden biri de Ayhan’ın bu istikrarlı katkısı olarak gösteriliyor.

Galatasaray cephesi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Karakullukçu’nun iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.