SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray için kulislerde konuşulan skandal iddia: "Aklındaki paradan %30 fazlasını almış"

Galatasaray’da Kaan Ayhan’ın sözleşme yenileme süreciyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, oyuncunun menajerinin kulüple yaptığı görüşmede beklediğinden çok daha yüksek bir teklif aldığını öne sürdü.

Galatasaray için kulislerde konuşulan skandal iddia: "Aklındaki paradan %30 fazlasını almış"
Emre Şen
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’da milli futbolcu Kaan Ayhan’ın sözleşme yenileme süreciyle ilgili çarpıcı bir kulis bilgisi ortaya çıktı. Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, oyuncu cephesinin görüşmelerde beklenmedik şekilde avantajlı bir teklif aldığını söyledi.

"AKLINDAKİ PARADAN %30 FAZLASINI ALMIŞ!"

Galatasaray için kulislerde konuşulan skandal iddia: "Aklındaki paradan %30 fazlasını almış" 1

Karakullukçu, “Kaan Ayhan'ın menajeri sözleşme yenileme görüşmeleri için kulübe gidiyor. Aklındaki paradan yüzde 30 fazlasını almış. Kaan Ayhan cephesi de çok şaşırmış. Bu bilgiyi güçlü bir yerden duydum.” ifadelerini kullandı.

OYUNCU CEPHESİ DE ŞAŞKIN

Galatasaray için kulislerde konuşulan skandal iddia: "Aklındaki paradan %30 fazlasını almış" 2

Karakullukçu’nun açıklamasına göre Kaan Ayhan tarafı, Galatasaray yönetiminin teklif ettiği yıllık ücretin beklediklerinden oldukça yüksek olması nedeniyle görüşmeden memnun ve şaşkın ayrıldı.

HENÜZ YALANLAMA GELMEDİ

Galatasaray için kulislerde konuşulan skandal iddia: "Aklındaki paradan %30 fazlasını almış" 3

Bu sezon savunma ve orta sahada çok yönlü bir performans sergileyen Kaan Ayhan, Okan Buruk’un en çok güvendiği isimlerden biri hâline gelmiş durumda. Yönetimin sözleşme yenileme konusunda bu kadar istekli olmasının en önemli nedenlerinden biri de Ayhan’ın bu istikrarlı katkısı olarak gösteriliyor.

Galatasaray cephesi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Karakullukçu’nun iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray açıklaması!Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray açıklaması!
Belçika basınından Galatasaray galibiyeti sonrası küstah manşetBelçika basınından Galatasaray galibiyeti sonrası küstah manşet
Anahtar Kelimeler:
Kaan Ayhan galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.