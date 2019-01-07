Galatasaray için Michy Batshuayi iddiası

Devre arası transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi.

TRT Spor'da Stadyum programında konuşan Ersin Düzen, Galatasaray'ın Valencia forması giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi için girişimlerde bulunduğunu iddia etti.

GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ

Batshuayi, geçtiğimiz Nisan ayında oynadığı bir halı saha maçında Galatasaray forması ile görüntülenmiş ve oldukça dikkat çekmişti.

''KAYNAKLARIMIZ GÜVENİLİR''

Ersin Düzen, ''Galatasaray'ın resmi olarak görüştüğü forvet Batshuayi. Kaynaklarımız güvenilirdir ve resmi görüşmeyi öğrendik'' sözlerini kullanarak transferi duyurdu.

Bonservisi Chelsea'de bulunan 25 yaşındaki forvet, sezon başında Valencia'ya kiralanmıştı. Büyük umutlarla Valencia'nın yolunu tutan Batshuayi, La Liga'da bu sezon 15 maça çıkarken 1 gol atabildi.

2016 yılında Marsilya'dan Chelsea'ye 39 milyon euroya transfer olan Batshuayi, geçen sezonu da kiralık olarak Borussia Dortmund'da geçirmişti.

