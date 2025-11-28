SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray için olay tahmin: Şampiyonlar Ligi play-off'undaki rakibi açıkladılar!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki kaderini yakından ilgilendiren 5. hafta sonrası tablolar netleşiyor. Yapay zekânın yaptığı yeni projeksiyon, sarı-kırmızılıların sezon sonunda nerede konumlanabileceğine dair çarpıcı ihtimaller ortaya koyarken, temsilcimizin play-off'taki rakibi için de bir tahmin de bulundu.

Galatasaray için olay tahmin: Şampiyonlar Ligi play-off'undaki rakibi açıkladılar!
Berker İşleyen

Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonunun 5. haftası geride kalırken, Galatasaray evinde ağırladığı Union SG’ye 1-0 yenilerek üç maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’nde toplam 9 puana ulaştı ve haftayı 14. sırada tamamladı.

KRİTİK TAKVİME GİRİLDİ

Galatasaray için olay tahmin: Şampiyonlar Ligi play-off undaki rakibi açıkladılar! 1

Galatasaray’ı kalan haftalarda zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip, sırasıyla Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşarak üst tura çıkmak için önemli sınavlara çıkacak.

YAPAY ZEKADAN TAHMİN

Galatasaray için olay tahmin: Şampiyonlar Ligi play-off undaki rakibi açıkladılar! 2

Haftanın ardından Football Meets Data, yapay zeka destekli yeni bir puan tablosu projeksiyonu yayımladı. Analizde, 8 hafta sonunda oluşabilecek sıralamaya ek olarak takımların ilk 8’e kalma ve play-off’a katılma olasılıkları değerlendirildi.

PLAY-OFF'A KALMA İHTİMALİ...

Galatasaray için olay tahmin: Şampiyonlar Ligi play-off undaki rakibi açıkladılar! 3

Tahmine göre Galatasaray’ın sezonu 17. sırada tamamlaması bekleniyor. Bu senaryoda sarı-kırmızılıların play-off’a kalma ihtimali yüzde 93 olarak hesaplandı. İlk 8’e girme şansı ise yüzde 4 seviyesinde görünüyor.

İLK 8’İN FAVORİLERİ AÇIKLANDI

Galatasaray için olay tahmin: Şampiyonlar Ligi play-off undaki rakibi açıkladılar! 4

Aynı analizde Arsenal, Bayern Münih, PSG, Real Madrid, Inter, Chelsea, Manchester City ve Borussia Dortmund; lig aşamasını ilk 8 içerisinde bitirme ihtimali en yüksek takımlar olarak sıralandı.

MUHTEMEL PLAY-OFF EŞLEŞMESİ

Galatasaray için olay tahmin: Şampiyonlar Ligi play-off undaki rakibi açıkladılar! 5

Paylaşılan projeksiyona göre Galatasaray, ligi 17. sırada tamamlaması halinde play-off turunda Premier League temsilcilerinden Newcastle United veya Tottenham ile eşleşecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Partizan maçındaki skandal pankarta "40 bin avro" cezaPartizan maçındaki skandal pankarta "40 bin avro" ceza
Lider Samsunspor'a UEFA'dan inanılmaz gelir! Ödenen miktar belli olduLider Samsunspor'a UEFA'dan inanılmaz gelir! Ödenen miktar belli oldu
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Devler Ligi son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.