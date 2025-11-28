Galatasaray için olay tahmin: Şampiyonlar Ligi play-off'undaki rakibi açıkladılar!

Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonunun 5. haftası geride kalırken, Galatasaray evinde ağırladığı Union SG’ye 1-0 yenilerek üç maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’nde toplam 9 puana ulaştı ve haftayı 14. sırada tamamladı.

KRİTİK TAKVİME GİRİLDİ

Galatasaray’ı kalan haftalarda zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip, sırasıyla Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşarak üst tura çıkmak için önemli sınavlara çıkacak.

YAPAY ZEKADAN TAHMİN

Haftanın ardından Football Meets Data, yapay zeka destekli yeni bir puan tablosu projeksiyonu yayımladı. Analizde, 8 hafta sonunda oluşabilecek sıralamaya ek olarak takımların ilk 8’e kalma ve play-off’a katılma olasılıkları değerlendirildi.

PLAY-OFF'A KALMA İHTİMALİ...

Tahmine göre Galatasaray’ın sezonu 17. sırada tamamlaması bekleniyor. Bu senaryoda sarı-kırmızılıların play-off’a kalma ihtimali yüzde 93 olarak hesaplandı. İlk 8’e girme şansı ise yüzde 4 seviyesinde görünüyor.

İLK 8’İN FAVORİLERİ AÇIKLANDI

Aynı analizde Arsenal, Bayern Münih, PSG, Real Madrid, Inter, Chelsea, Manchester City ve Borussia Dortmund; lig aşamasını ilk 8 içerisinde bitirme ihtimali en yüksek takımlar olarak sıralandı.

MUHTEMEL PLAY-OFF EŞLEŞMESİ

Paylaşılan projeksiyona göre Galatasaray, ligi 17. sırada tamamlaması halinde play-off turunda Premier League temsilcilerinden Newcastle United veya Tottenham ile eşleşecek.