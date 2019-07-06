Galatasaray için Radamel Falcao iddiası

Son dakika haberine göre; Galatasaray'ın Monaco forması giyen Falcao transferini görüşmek için Fransa'ya temsilcilerini gönderdiği ve görüşmelerin başlandığı belirtildi.

L'Equipe'in haberinde Falcao'yu Fenerbahçe için ikna etmeye çalışanların da olduğu ancak Fenerbahçe'den henüz resmi bir girişim gelmediği belirtildi. Monaco'dan yıllık 8.5 milyon Euro maaş alan 33 yaşındaki Kolombiyalı golcü, geçtiğimiz günlerde Arabistan ve Çin'den gelen teklifleri geri çevirmişti.

"REKABETE HAZIRIM"

Monaco ile kariyerine devam etmek istediğini ifade eden Falcao, "Geleceğim Basra Körfezi'nde olmayacak. Monaco ile bir sözleşme var ve bu sözleşmeye sadık kalacağım. Hala en iyi seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum. Fiziksel olarak iyi durumdayım ve rekabete hazırım" dedi." demişti.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ

Monaco ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Falcao, geçtiğimiz sezon başında 14 milyon Euro olan yıllık maaşında indirime giderek maaşını 8.5 milyon Euro seviyesine çekmişti.

Monaco'dan haftalık 187 bin Euro maaş alan Falcao hakkında açıklamalarda bulunan teknik direktör Jardim de, "Falcao bizim için önemli bir futbolcu ve ona her zaman olduğu gibi inanıyoruz. Şu anda daha fazla rekabet edebilecek futbolculara ihtiyacımız var ve kulübün de bu yönde bir çalışması var. Benim tek isteğim var olan oyuncularımızı koruyarak, rekabet yaratabilecek transferlerin yapılması" sözlerini kullanmıştı.

