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Galatasaray için yazmışlardı! Merih Demiral transferinde karar anı...

17.06.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Juventus'tan, Atalanta'ya kiralanan Merih Demiral, Lacivert-Siyahlılar'ın vazgeçilmez ismi olmuştu. Fakat Atalanta sezonun sona ermesiyle milli oyuncumuzun sözleşmesinde yer alan 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. Bir dönem Galatasaray'a kiralık geleceği de yazılan Merih Demiral için çizme basınında çıkan haberlere göre; Atalanta bu akşam Merih için kararını verecek.

Galatasaray için yazmışlardı! Merih Demiral transferinde karar anı...
Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
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Geçen sezon başında Juventus'tan, Atalanta'ya kiralanan Merih Demiral'ın geleceği bu akşam belli olacak... Lacivert-Siyahlılar, milli futbolcumuzun sözleşmesine 20 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurmuştu. Fakat sezonun sona ermesiyle Çizme ekibi bu opsiyonu devreye sokmadı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Atalanta bu akşam opsiyonla ilgili kararını Siyah-Beyazlılar'a iletecek. Atalanta yönetimi, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin kararını bekliyor.

Merih Demiral, Atalanta'nın savunmadaki vazgeçilmez ismi olmuş ve tam 42 karşılaşmada görev yapmıştı. Başarılı stoper 2 gol, 3 asistlik skor katkısı da verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Juventus
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