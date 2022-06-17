Galatasaray için yazmışlardı! Merih Demiral transferinde karar anı...

Geçen sezon başında Juventus'tan, Atalanta'ya kiralanan Merih Demiral'ın geleceği bu akşam belli olacak... Lacivert-Siyahlılar, milli futbolcumuzun sözleşmesine 20 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurmuştu. Fakat sezonun sona ermesiyle Çizme ekibi bu opsiyonu devreye sokmadı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Atalanta bu akşam opsiyonla ilgili kararını Siyah-Beyazlılar'a iletecek. Atalanta yönetimi, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin kararını bekliyor.

Merih Demiral, Atalanta'nın savunmadaki vazgeçilmez ismi olmuş ve tam 42 karşılaşmada görev yapmıştı. Başarılı stoper 2 gol, 3 asistlik skor katkısı da verdi.



