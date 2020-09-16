Galatasaray Idrissa Doumbia transferini bitiriyor

Galatasaraylı taraftarlar, Fernandinho'yu konsantre olurken sarı-kırmızılı ekibin listesinde yer alan Idrissa Doumbia için de olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Record gazetesi yazarı Sergio Krithinas önemli açıklamalarda bulundu.

"TRANSFER BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BİTEBİLİR"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Krithinas, ''Ben transferin çok mümküm olduğunu düşünüyorum. Sporting Lizbon oyuncuya yeni sezon planlaması içersinde yer vermiyor. Geçen sezon, Grozny'e 4 milyon Euro'dan fazla para ödediler onun için; ama sistemden dolayı ve bazı başka etkenler olabilir çok fazla süre alamadı. Bu nedenle Sporting onunla ilgili bir çözüm arıyor; pek çok takım talip; ama Galatasaray en doğru ilgiyi gösteriyor. Sporting de Galatasaray'a oyuncuyu kiralık olarak vermeye sıcak bakıyor. Ben bu transferin Galatasaray adına birkaç gün içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bence çok iyi bir oyuncu. Fiziksel değerleri iyi. Birebirde başarılı, mücadeleci bir oyuncu. Sporting'de 3-4-3 şeklinde bir sistem vardı. Belki bu sisteme uygun bir oyuncu olarak görülmedi. Ama Galatasaray'a çok faydalı olacağına inanıyorum. Çok güçlü ve gelişime açık bir oyuncu'' dedi.

IDRİSSA DOUMBİA KİMDİR?

Idrissa Doumbia, 14 Nisan 1998'de Fildişi Sahilleri'nde doğdu. 22 yaşındaki futbolcu orta saha pozisyonda forma giyiyor ve sağ ayağını kullanıyor. Doumbia kariyerinde Bingerville, Anderlecht, Zulte Waregem, Akhmat Grozny ve Sporting Lizbon formalarını giydi.

(AJANSSPOR)

