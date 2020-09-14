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Galatasaray, Idrissa Doumbia'yı satın alma opsiyonuyla kiralıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.09.2020 11:01 | Son Güncelleme

Okay Yokuşlu transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, Sporting Lizbon'un ön liberosu Idrissa Doumbia'yı satın alma opsiyonuyla kiralıyor. Portekiz ekibinin maaşında yüzde 40 indirime zorladığı Fildişi Sahilli oyuncu takımından ayrılma kararı aldı. Mönchengladbach, Werder Bremen, Anderlecht ve Club Brugge gibi talipleri olan 22 yaşındaki futbolcunun ilk tercihi Galatasaray olduğu iddia edildi.

Galatasaray, Idrissa Doumbia'yı satın alma opsiyonuyla kiralıyor

Okay Yokuşlu transferinde istediği yanıtı alamayan Galatasaray'ın gündemine Sporting Lizbon forması giyen İdrissa Doumbia girdi. Maaşında %40 indirime zorlandığı Portekiz ekibinden ayrılma kararı alan Fildişili orta saha oyuncusu için scout ekibinin olumlu rapor verdiği öğrenildi.

İLK TERCİHİ GALATASARAY

Almanya'dan Mönchengladbach ve Werder Bremen, Belçika'dan Anderlecht ve Club Brugge'den teklifler alan İdrissa Doumbia'nın ilk tercihinin Galatasaray olduğu ortaya çıktı. Kiralama maliyeti Etebo'dan daha düşük olan 22 yaşındaki Fildişili oyuncu, İngiltere'deki çalışma izni problemi nedeniyle Watford ve Southampton'dan gelen teklifleri değerlendiremedi.

KONTENJAN ŞİMDİLİK DOLU

İdrissa Doumbia ile ilgilenen G.Saray'ın şu an yabancı kontenjanı dolu. Babel ve Belhanda'yı satmaya çalışan, Ozornwafor ve Sekidika'yı kiralık göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Doumbia transferini bitirmesi bekleniyor.

ETEBO’DAN ÇOK DAHA POTANSİYELLİ

Etebo'dan çok daha potansiyelli olan 1.87 boyundaki iki yönlü orta saha oyuncusu, 6 ve 8 numara olarak görev yapabiliyor. (Akşam)

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