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Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi vardı! Afrika'da duyurdular: Feshedilecek!

25.06.2023 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılarda sezon başında kiralanan ve takıma geri dönen futbolcuların geleceği ise merak ediliyor. Antalyaspor ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Florya'ya geri dönen Christian Luyindama için Afrika basınından flaş bir haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi vardı! Afrika'da duyurdular: Feshedilecek!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile girdiği yarıştan galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yeni sezon planlaması yapılıyor. 'Şampiyon' unvanını yeni sezonda da korumayı hedefleyen sarı - kırmızılılarda kiralandıkları takımlardan geri dönen futbolcuların geleceği de merak ediliyor.

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Sezon başında Antalyaspor'a kiralanan ve sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a geri dönen stoper oyuncusu Christian Luyindama'nın durumu ile ilgili flaş bir haber ortaya atıldı.

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Africa Foot United'ın haberine göre sarı - kırmızılı takım ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan savunma oyuncusunun kontratı feshedilecek.

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle performansında ciddi düşüş olan 29 yaşındaki stoper, 2019 yılında Galatasaray'a 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.


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