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"Galatasaray ile Arda Güler görüştü" iddiası sosyal medyada infial yarattı! İşte milli oyuncunun verdiği cevap...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.03.2024 14:17
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Sarı-kırmızılı oyuncuların galibiyet paylaşımlarını beğenen Arda Güler kafaları karıştırmıştı. Sezon sonunda takımdan kiralık olarak ayrılmaya hazırlanan Arda Güler'in bu hamlesi akıllarda soru işareti yaratmıştı. Sosyal medyada ortaya çıkan iddiaya göre Galatasaray yönetimi Real Madrid ile görüştü...

"Galatasaray ile Arda Güler görüştü" iddiası sosyal medyada infial yarattı! İşte milli oyuncunun verdiği cevap...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in Galatasaraylı oyuncuların paylaşımlarını beğenmesi infial yaratmıştı.

TEPKİLER SONRASI GERİ ÇEKTİ

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Gelen tepkiler sonrası beğenileri geri çeken Arda Güler, Fenerbahçe taraftarından yoğun eleştiri alıyor.

"GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜLER"

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Real Madrid'in kiralayacak takım aramasının ardından Erden Timur'un İspanyol devinin kapısını çaldığı iddia edildi. Fakat Arda Güler'in Galatasaray'a gitmeyi reddetmesinin ardından konu açılmadan hemen kapandı.

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Önümüzdeki sezon yüksek ihtimalle Milan'da kiralık olarak top koşturacak Arda Güler'in bu olaya ikna edildiği ifade ediliyor.

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