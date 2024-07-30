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  4. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynana Süper Kupa maçının favorisi belli oldu! Büyük fark var

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynana Süper Kupa maçının favorisi belli oldu! Büyük fark var

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.07.2024 07:16
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Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya kalacağı Süper Kupa mücadelesinin oynanmasına kısa bir süre kala, karşılaşmanın oranları belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynana Süper Kupa maçının favorisi belli oldu! Büyük fark var

Süper Lig'in başlamasından önce Galatasaray ile Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala karşılaşmanın iddaa oranları belli oldu.

GALATASARAY FAVORİ

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Galatasaray'ın galibiyetine 1.80 oran verildi. Beraberlik oranı ise 3.24 oldu. Beşiktaş'ın galibiyetinin oranı 3.08 olarak belirlendi.

İki takım arasındaki maçın 2.5 gol alt oranı 1.82, 2.5 gol üst oranı ise 1.56.

OLİMPİYAT STADINDA OYNANACAK

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Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Kupa'da 3 Ağustos Cumartesi Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.

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