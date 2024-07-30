Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynana Süper Kupa maçının favorisi belli oldu! Büyük fark var

Süper Lig'in başlamasından önce Galatasaray ile Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala karşılaşmanın iddaa oranları belli oldu.
Galatasaray'ın galibiyetine 1.80 oran verildi. Beraberlik oranı ise 3.24 oldu. Beşiktaş'ın galibiyetinin oranı 3.08 olarak belirlendi.
İki takım arasındaki maçın 2.5 gol alt oranı 1.82, 2.5 gol üst oranı ise 1.56.
Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Kupa'da 3 Ağustos Cumartesi Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.