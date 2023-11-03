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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin tarihi değişti!

03.11.2023 20:24 | Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının 30 Aralık 2023 tarihinden 29 Aralık 2023 tarihine alındığını açıkladı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin tarihi değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 Turkcell Süper Kupa maçının 30 Aralık'tan 29 Aralık tarihine alındığı duyurdu.

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TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.

Daha önce yapılan açıklamada, müsabakanın 30 Aralık Cumartesi günü 20.00'de oynanacağı açıklanmıştı.

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