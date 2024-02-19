Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi için çok sürpriz açıklama! "Şanlıurfa'ya hayırlı olsun"

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçı çok sürpriz bir açıklama geldi.

"ŞANLIURFA'YA HAYIRLI OLSUN"

1'nci Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Mustafa Çadırcı paylaşımında "Süper Kupa Maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun." dedi.

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Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mustafa Çadırcı, "Süper Kupa Maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun. Bir nebze katkım olduysa ne mutlu bana. Deprem yaşayan, sel felaketiyle demoralize olan, ekonomisi durağanlaşan ilimize tanıtım, turizm canlılığıyla çağ atlatacaktır." ifadelerini kullandı.





