SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi için çok sürpriz açıklama! "Şanlıurfa'ya hayırlı olsun"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi için çok sürpriz açıklama! "Şanlıurfa'ya hayırlı olsun"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.02.2024 23:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan ancak Suudi Arabistan'ın çirkin engellemeleri nedeniyle ertelenene Süper Kupa mücadelesi için Şanlıurfaspor başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Mustafa Çadırcı'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçı çok sürpriz bir açıklama geldi.

"ŞANLIURFA'YA HAYIRLI OLSUN"

super-kupa-iha-2161490

1'nci Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Mustafa Çadırcı paylaşımında "Süper Kupa Maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun." dedi.

PAYLAŞIM YAPTI!

mustafa-cadircidan-tff-baskani-mehmet-buyukeksiye-anlamli-hediye-4-1706198615

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mustafa Çadırcı, "Süper Kupa Maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun. Bir nebze katkım olduysa ne mutlu bana. Deprem yaşayan, sel felaketiyle demoralize olan, ekonomisi durağanlaşan ilimize tanıtım, turizm canlılığıyla çağ atlatacaktır." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Santos maç sonu böyle konuştu: Bu bir daha olmaz!Santos maç sonu böyle konuştu: Bu bir daha olmaz!
Arda tepkilerine yanıt verdi! Kroos Türk taraftarlara seslendiArda tepkilerine yanıt verdi! Kroos Türk taraftarlara seslendi
Kartal evinde hata yapmadı!Kartal evinde hata yapmadı!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika fenerbahçe galatasaray süper kupa ust maçı ekipleri
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran cinayet! Yatağa bağlı babasının gözleri önünde öldürüldü

Kan donduran cinayet! Yatağa bağlı babasının gözleri önünde öldürüldü

Rasim Ozan Kütahyalı'nın programında küfürler havada uçuştu! 'Senin çalıştığın yerin...'

Rasim Ozan Kütahyalı'nın programında küfürler havada uçuştu! 'Senin çalıştığın yerin...'

Muslera yönetime yanıtını verdi! G.Saray'ın kalesi artık onlardan birine emanet

Muslera yönetime yanıtını verdi! G.Saray'ın kalesi artık onlardan birine emanet

''Ben delirmedim, senin görevin bu''

''Ben delirmedim, senin görevin bu''

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

TFF'den beklenen yayın ihalesi açıklaması!

TFF'den beklenen yayın ihalesi açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.