Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kalan maçlarına kalp dayanmaz! Şampiyonluk şanslı bu karşılaşmalara bağlı...

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Bu beraberliğin ardından zirve yarışı karıştı.
Sivasspor engeline takılan Fenerbahçe, ligin bitimine 5 hafta kala Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı.
34. HAFTA
Adana Demirspor - Galatasaray
Fenerbahçe - Beşiktaş
35. HAFTA
Galatasaray - Sivasspor
Konyaspor - Fenerbahçe
36. HAFTA
Fatih Karagümrük - Galatasaray
Fenerbahçe - Kayserispor
37. HAFTA
Galatasaray - Fenerbahçe
38. HAFTA
Konyaspor - Galatasaray
Fenerbahçe - İstanbulspor