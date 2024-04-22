SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kalan maçlarına kalp dayanmaz! Şampiyonluk şanslı bu karşılaşmalara bağlı...

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kalan maçlarına kalp dayanmaz! Şampiyonluk şanslı bu karşılaşmalara bağlı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.04.2024 22:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından tüm planlar değişti. Galatasaray ile puan farkının 4'e çıkmasının ardından şampiyonluk ihtimali sarı-kırmızılıların bir adım öne geçti.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kalan maçlarına kalp dayanmaz! Şampiyonluk şanslı bu karşılaşmalara bağlı...

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Bu beraberliğin ardından zirve yarışı karıştı.

PUAN FARKI 4'E ÇIKTI

Sivasspor engeline takılan Fenerbahçe, ligin bitimine 5 hafta kala Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı.

İŞTE KALAN MAÇLAR

34. HAFTA

Adana Demirspor - Galatasaray
Fenerbahçe - Beşiktaş

35. HAFTA

Galatasaray - Sivasspor
Konyaspor - Fenerbahçe

36. HAFTA

Fatih Karagümrük - Galatasaray
Fenerbahçe - Kayserispor

37. HAFTA

Galatasaray - Fenerbahçe

38. HAFTA

Konyaspor - Galatasaray
Fenerbahçe - İstanbulspor

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Icardi'den Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası olay yaratan paylaşım!Icardi'den Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası olay yaratan paylaşım!
Fenerbahçe'nin puan kaybının ardından Rıdvan Dilmen canlı yayında zorlandı! ''Kalbim duracak gibiydi...''Fenerbahçe'nin puan kaybının ardından Rıdvan Dilmen canlı yayında zorlandı! ''Kalbim duracak gibiydi...''
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı!Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Süper Lig ligi süper li
En Çok Okunan Haberler
Özel sektörde çalışanlar için banka promosyon teklifi 50 bin lirayı buluyor! Yasa teklifi Meclis'te bekliyor

Özel sektörde çalışanlar için banka promosyon teklifi 50 bin lirayı buluyor! Yasa teklifi Meclis'te bekliyor

Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü hayatını kaybetti

Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin puan kaybının ardından Rıdvan Dilmen canlı yayında zorlandı! ''Kalbim duracak gibiydi...''

Fenerbahçe'nin puan kaybının ardından Rıdvan Dilmen canlı yayında zorlandı! ''Kalbim duracak gibiydi...''

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı!

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı!

Real Madrid-Barcelona maçı tekrar edilebilir...

Real Madrid-Barcelona maçı tekrar edilebilir...

''Herkese teşekkür ediyorum''

''Herkese teşekkür ediyorum''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.