Galatasaray ile Fenerbahçe transfer savaşına tutuştu! Daha sezon bitmeden ortalık karışacak...

Son dakika transfer haberleri: Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde hedefe ulaşacak bir kadro kurmak için kadrosunu güçlendirme hedefinde olan Galatasaray, Leverkusen'den ayrılacak Xhaka ile ilgileniyordu. Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe'nin Xhaka konusunda devreye girdiği öğrenildi.

BABASI İSTANBUL'A GELDİ

Geçtiğimiz hafta Xhaka'nın babasının İstanbul'a gelerek Galatasaray ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti. 32 yaşındaki tecrübeli isim için Fenerbahçe de devreye girdi.

MAAŞINI ÖDEMEYE HAZIRLAR

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyu Galatasaray'a kaptırmamak için talep edeceği maaşı ödemeye hazır olduğu aktarıldı. Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Xhaka için Leverkusen kulübü 7 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli talep ediyor.