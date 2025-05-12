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Galatasaray ile Fenerbahçe transfer savaşına tutuştu! Daha sezon bitmeden ortalık karışacak...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Granit Xhaka'ya Fenerbahçe de talip oldu. Sezon sonu Leverkusen'den ayrılacak yıldız oyuncu için iki ezeli kulübün şimdiden yarışa başladığı öğrenildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe transfer savaşına tutuştu! Daha sezon bitmeden ortalık karışacak...
Emre Şen
Granit Xhaka

Granit Xhaka

İSV İsviçre
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bayer Leverkusen
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Son dakika transfer haberleri: Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde hedefe ulaşacak bir kadro kurmak için kadrosunu güçlendirme hedefinde olan Galatasaray, Leverkusen'den ayrılacak Xhaka ile ilgileniyordu. Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe'nin Xhaka konusunda devreye girdiği öğrenildi.

BABASI İSTANBUL'A GELDİ

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Geçtiğimiz hafta Xhaka'nın babasının İstanbul'a gelerek Galatasaray ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti. 32 yaşındaki tecrübeli isim için Fenerbahçe de devreye girdi.

MAAŞINI ÖDEMEYE HAZIRLAR

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyu Galatasaray'a kaptırmamak için talep edeceği maaşı ödemeye hazır olduğu aktarıldı. Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Xhaka için Leverkusen kulübü 7 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli talep ediyor.

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