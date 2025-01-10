Galatasaray ile ipleri kopartan Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu! Bedavaya gidiyor...

Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi yaşanıyor. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Faslı oyuncu Suudi Arabistan yolunda...
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Fateh'in, Hakim Ziyech'i transfer etmek üzere olduğunu öğrenildi. Suudi ekip ile bir süredir görüşme halinde olan Ziyech'in maaş konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Galatasaray'ın Ziyech için herhangi bir bonservis talep etmemesi Suudi Arabistan temsilcisinin elini rahatlatmış durumda. Büyük bir aksilik olmaması durumunda önümüzdeki günlerde Ziyech'in transferi resmen açıklanacak.
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