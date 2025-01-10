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Galatasaray ile ipleri kopartan Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu! Bedavaya gidiyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.01.2025 07:36
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Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Yabancı sınırında yer açmak isteyen sarı-kırmızılılar, Faslı oyuncuyu takımdan göndererek devre arasında ileri uca takviye yapmak istiyor. Hakim Ziyech'in takımdan ayrılmaya sıcak bakması sonrası Suudi Arabistan kulübü ile görüşmesinden olumlu dönüş aldığı öğrenildi.

Galatasaray ile ipleri kopartan Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu! Bedavaya gidiyor...
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi yaşanıyor. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Faslı oyuncu Suudi Arabistan yolunda...

TRANSFER BİTMEK ÜZERE

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Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Fateh'in, Hakim Ziyech'i transfer etmek üzere olduğunu öğrenildi. Suudi ekip ile bir süredir görüşme halinde olan Ziyech'in maaş konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

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Galatasaray'ın Ziyech için herhangi bir bonservis talep etmemesi Suudi Arabistan temsilcisinin elini rahatlatmış durumda. Büyük bir aksilik olmaması durumunda önümüzdeki günlerde Ziyech'in transferi resmen açıklanacak.

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