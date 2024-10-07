SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında gerilim! Ismail Jakobs'u arayıp apar topar Senegal'e götürdüler...

Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında gerilim! Ismail Jakobs'u arayıp apar topar Senegal'e götürdüler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.10.2024 17:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senegal Futbol Federasyonu ile Galatasaray arasında kriz yaşanıyor. Ismail Jakobs'u sakat olduğu gerekçesiyle Milli Takım'a göndermeyen sarı-kırmızılılar, pazar günü oynanan Alanyaspor maçında Ismail Jakobs'a ilk 11'de yer verince Senegal Futbol Federasyonu harekete geçti.

Ismail Jakobs

Ismail Jakobs

SEN Senegal
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Senegal Futbol Federasyonu ile Galatasaray arasında Ismail Jakobs çıkmazı yaşandı. Sakatlığı nedeniyle Milli Takım'a gönderilmeyen Ismail Jakobs'un Alanyaspor maçında oynaması Senegal federasyonunu hamleye zorladı.

GALATASARAY SAKATLANDI DEMİŞTİ

ameliyat-olacagi-iddia-ed-460

Senegal Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Senegal Futbol Federasyonu, geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü Galatasaray kulüp doktorundan oyuncu İsmail Jakobs'un sakatlandığını ve Senegal milli takımında yer alamayacağını, MR taramalarının da bunu desteklediğini bildirdiğini kamuoyuna duyurmak ister. Bu bilginin ardından Federasyon, oyuncunun sağlığından duyduğu endişe nedeniyle sosyal ağlarında oyuncunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu." ifadeleri kullanıldı.

"PAZAR GÜNÜ MAÇTA OYNADI"

6703c433ad021282

Açıklamaya devam eden Senegal federasyonu, "Ancak Federasyon, Ismail Jakobs'un kulübü Galatasaray tarafından Pazar günü lig maçına çıkarıldığını ve maçın tamamında oynadığını takip etti. Bu durum karşısında Senegal Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılma onurunu yaşayabilmesi için derhal oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep etti." ifadesi yer aldı.

"PAZARTESİ SABAHI MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNDÜ"

ismail-jakobs-1-zjfn_cover

"Bu durumla ilgisi olmayan Jakobs, İstanbul'dan ayrıldı ve Pazartesi sabahı milli takıma geri dönüp antrenmanlara başladı. Abdou Aziz Ndiaye, İsmail Jakobs'un varlığına rağmen kadroda kalmaya devam edecek."

90 DAKİKA OYNAMIŞTI

5twVG_1728299663_9724

Ismail Jakobs, Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı zorlu maçta 90 dakika sahada kalmıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Senegal galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Kızımız oradadır diye yürürken kafasını gördüm

Kızımız oradadır diye yürürken kafasını gördüm

Dikkat çeken asgari ücret tahmini

Dikkat çeken asgari ücret tahmini

Ndombele Galatasaray'ı bin pişman etti!

Ndombele Galatasaray'ı bin pişman etti!

Zaha'ya hocasında olay sözler: Futbolcu değil!

Zaha'ya hocasında olay sözler: Futbolcu değil!

Canlı yayında kravatını ve çoraplarını çıkardı! Sebebi: Fenerbahçe...

Canlı yayında kravatını ve çoraplarını çıkardı! Sebebi: Fenerbahçe...

2 saatlik toplantı sonrası karar verildi! TFF Başkanı açıkladı...

2 saatlik toplantı sonrası karar verildi! TFF Başkanı açıkladı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.