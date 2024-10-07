Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında gerilim! Ismail Jakobs'u arayıp apar topar Senegal'e götürdüler...

Senegal Futbol Federasyonu ile Galatasaray arasında Ismail Jakobs çıkmazı yaşandı. Sakatlığı nedeniyle Milli Takım'a gönderilmeyen Ismail Jakobs'un Alanyaspor maçında oynaması Senegal federasyonunu hamleye zorladı.

GALATASARAY SAKATLANDI DEMİŞTİ

Senegal Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Senegal Futbol Federasyonu, geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü Galatasaray kulüp doktorundan oyuncu İsmail Jakobs'un sakatlandığını ve Senegal milli takımında yer alamayacağını, MR taramalarının da bunu desteklediğini bildirdiğini kamuoyuna duyurmak ister. Bu bilginin ardından Federasyon, oyuncunun sağlığından duyduğu endişe nedeniyle sosyal ağlarında oyuncunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu." ifadeleri kullanıldı.

"PAZAR GÜNÜ MAÇTA OYNADI"

Açıklamaya devam eden Senegal federasyonu, "Ancak Federasyon, Ismail Jakobs'un kulübü Galatasaray tarafından Pazar günü lig maçına çıkarıldığını ve maçın tamamında oynadığını takip etti. Bu durum karşısında Senegal Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılma onurunu yaşayabilmesi için derhal oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep etti." ifadesi yer aldı.

"PAZARTESİ SABAHI MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNDÜ"

"Bu durumla ilgisi olmayan Jakobs, İstanbul'dan ayrıldı ve Pazartesi sabahı milli takıma geri dönüp antrenmanlara başladı. Abdou Aziz Ndiaye, İsmail Jakobs'un varlığına rağmen kadroda kalmaya devam edecek."

90 DAKİKA OYNAMIŞTI

Ismail Jakobs, Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı zorlu maçta 90 dakika sahada kalmıştı.