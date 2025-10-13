Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için flaş iddia! 3 kulüp temas kurdu... Saint-Maximin detayı...

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin geleceği için gündeme çarpıcı bir iddia geldi. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncu ile ilgili henüz net bir karar vermemesi Arjantinliyi harekete geçirdi. Yurt dışından 3 takımın oyuncuyla ilgilendiği ortaya çıktı.

GÜNEY AMERİKALILAR İSTEKLİ!

Meksika Ligi ekiplerinden eski Fenerbahçeli Saint-Maximin'in formasını giydiği Club America, Uruguay'dan Penarol ve Arjantin Ligi'nin köklü kulüplerinden Estudiantes, Icardi'yi yakından takip ediyor. İddiaya göre yıldız oyuncu ile ön görüşmede bulunan takımlar yıldız isme yüklü bir maaş ve takım içinde liderlik önerdi.

ICARDI HABER BEKLİYOR

Galatasaray’da takımın önde gelen isimlerinden olan Mauro Icardi'nin, sarı kırmızılılar ile tekrar sözleşme uzatmaya sıcak olduğu iddia edildi. Sarı kırmızılılardan henüz net bir yanıt gelmemesi oyuncuyu harekete geçirirken, Arjantinli ismin kariyeri için bir an evvel karar vereceği öğrenildi.

BAŞKAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Dursun Özbek, "Icardi'nin bu sene son senesi, bize çok büyük değerler katmış, önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır." Demişti.